"Ворскла" – "Спортинг": обзор матча

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы "Ворскла" обидно проиграла "Спортингу". Полтавчане упустили победу в компенсированное время.

Свой единственный мяч подопечные Василия Сачко забили в начале первого тайма. Кулач невероятным дальним ударом после скидки игрока соперника поразил ворота Салена.

Несмотря на то, что португальцы владели инициативой и действовали острее, им долгое время не удавалось вскрыть оборону хозяев. Однако ударная концовка встречи позволила "Спортингу" завоевать три очка в Полтаве. В воротах Шуста отметились Монтеро и Кабрал.

Вашему вниманию самые интересные моменты противостояния на стадионе "Ворскла" им. Алексея Бутовского.

"Ворскла" (Украина) – "Спортинг" (Португалия) 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 10 Кулач, 1:1 – 90 Монтеро, 1:2 – 90 Жоване Кабрал.

Ворскла – Шуст, Пердута, Даллку, Артур, Ребенок, Чеснаков, Шарпар, Скляр, Кравченко (Габелок, 84), Коломоец, Кулач (Сергийчук, 62).

Спортинг –Сален, Коатес, Бруну Гашпар, Жефферсон, Анде Пинту, Нани, Бруну Фернандеш, Карлуш Мане (Монтеро, 58), Петрович (Жоване Кабрал, 70), Акунья, Диаби (Рафинья, 70).

Предупреждения: Артур (8), Акунья (73).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ворскла" и "Арсенал" забили 6 мячей в Лиге Европы.