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14 апреля • обновлено в 13:10
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Виллиан и Фернандиньо вошли в топ-5 лучших бразильцев в истории чемпионата Англии

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Бывшие футболисты донецкого "Шахтера" Фернандиньо и Виллиан вошли в пятерку лучших бразильцев, которые когда-либо выступали в английской Премьер-лиге (АПЛ).

В соответствии с рейтингом бразильского сайта UOL, Виллиан, который играет за "Челси" с лета 2013 года, оказался на пятом месте в списке. На его счету 329 матчей в АПЛ, 59 забитых голов и 59 результативных передач. В 2016 году он был признан лучшим игроком команды по итогам сезона.

Жилберто Силва из "Арсенала" занял первое место в рейтинге

Жилберто Силва из "Арсенала" занял первое место в рейтинге

На второй позиции в рейтинге оказался Фернандиньо, который также перебрался в чемпионат Англии в 2013 году и являлся твердым игроком основного состава "Манчестер Сити" при любом тренере. В АПЛ он провел 304 поединка, забив 23 гола и отдав 25 результативных передач.

Лучшим бразильцем в истории английского высшего дивизиона был признан опорный полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва, третье место осталось за голкипером "Ливерпуля" Аллисоном, а четвертое – за полузащитником "Мидлсбро" Жуниньо Паулистой.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу вошел в топ-3 лучших тренеров современности.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Чемпионат Англии
Персоны
Фернандиньо Виллиан
Теги
ФК Шахтер ФК Арсенал Лондон ФК Ливерпуль ФК Челси ФК Манчестер Сити
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