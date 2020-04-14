Бывшие футболисты донецкого "Шахтера" Фернандиньо и Виллиан вошли в пятерку лучших бразильцев, которые когда-либо выступали в английской Премьер-лиге (АПЛ).

В соответствии с рейтингом бразильского сайта UOL, Виллиан, который играет за "Челси" с лета 2013 года, оказался на пятом месте в списке. На его счету 329 матчей в АПЛ, 59 забитых голов и 59 результативных передач. В 2016 году он был признан лучшим игроком команды по итогам сезона.

Жилберто Силва из "Арсенала" занял первое место в рейтинге

На второй позиции в рейтинге оказался Фернандиньо, который также перебрался в чемпионат Англии в 2013 году и являлся твердым игроком основного состава "Манчестер Сити" при любом тренере. В АПЛ он провел 304 поединка, забив 23 гола и отдав 25 результативных передач.

Лучшим бразильцем в истории английского высшего дивизиона был признан опорный полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва, третье место осталось за голкипером "Ливерпуля" Аллисоном, а четвертое – за полузащитником "Мидлсбро" Жуниньо Паулистой.

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