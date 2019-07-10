"Вест Хэм" неожиданно выступил с заявлением по Ярмоленко

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко сменил игровой номер в английском "Вест Хэме".

С нового сезона наш футболист вместо футболки с числом "20" на спине будет выступать под счастливым для него числом "7".

"Я решил поменять номер, ведь с "семеркой" на спине я привык выступать за сборную Украины. Эта цифра всегда приносила мне удачу, и, я надеюсь, с ней заиграю еще лучше за "Вест Хэм". Сейчас ощущения такие, как будто подписал новый контракт", - цитирует Андрея Ярмоленко официальный сайт "Молотобойцев".

Андрей Ярмоленко официальный сайт "Вест Хэма"

7-й номер является одним из самых престижных в футболе. Стоит отметить, что в "Вест Хэме" его обладателями были такие известные личности, как Харри Реднапп, Фредрик Люнгберг, Кирон Дайер. В прошлом сезоне "семерку" носил форвард Марко Арнаутович, однако этим летом австриец принял выгодное предложение из Китая и покинул клуб.

Сообщается, что свой первый матч в новой футболке украинский легионер "Вест Хэма" может провести 11 июля против австрийского "Альтаха". Это будет первое за долгое время появление Ярмоленко на поле после травмы, полученной им осенью 2018 года.

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