В сети показали реакцию россиян на вылет сборной с ЧМ-2018 - опубликовано видео

В социальных сетях набирает популярность видео с фан-зоны на стадионе "Спартак" в Москве во время матча чемпионата мира по футболу-2018 Россия - Хорватия. В ролике видно, как резко меняется настроение русских болельщиков в заключительные мгновения серии пенальти.

Когда Далер Кузяев сравнивает счет, толпа взрывается восторженными криками, но уже через мгновение после последнего победного удара Ракитича наступает гробовая тишина.

От счастья до гробовой тишины - один шаг. Реакция в фан-зоне на "Спартаке" pic.twitter.com/163e23ghJF — Филипп Папенков (@PippoGranato) 7 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась в серии одиннадцатиметровых ударов победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.