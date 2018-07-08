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Чемпионат мира 2018
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В сети показали реакцию россиян на вылет сборной с ЧМ-2018 - опубликовано видео

5.5тЧитать новость на украинском

В социальных сетях набирает популярность видео с фан-зоны на стадионе "Спартак" в Москве во время матча чемпионата мира по футболу-2018 Россия - Хорватия. В ролике видно, как резко меняется настроение русских болельщиков в заключительные мгновения серии пенальти.

Когда Далер Кузяев сравнивает счет, толпа взрывается восторженными криками, но уже через мгновение после последнего победного удара Ракитича наступает гробовая тишина.

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ЧМ-2018: футболист сборной России послал на три буквы тренера в игре с хорватами - видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась в серии одиннадцатиметровых ударов победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объект
сборная России по футболу
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Васильев Александр
Васильев Александр
Гробовая тишина у за}{уйловских паРашцев еще впереди. МУДИ-аль для них завершился, но главные «ништяки» для паРашцев от их обожаемого фюрера уже на подходе. Вот где будет «радости»-то!
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Червоний Данило
Червоний Данило
имперская вата обмякла! и как побитая собака залазит обратно в будку :))))))))) какие же они убогие эти имерские ушлепки! :)))) я смотрю Власовскими флагами во все машут! Видимо III Рейх канул в лета только в Германии, но не на россии! :))))))))))
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3
0
Червоний Данило
Червоний Данило
имперская вата обмякла! и как побитая собака залазит обратно в будку :)))))))))
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3
0

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