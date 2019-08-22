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"В Питере уже и забыли": Ракицкий с женой неожиданно вернулись в Украину

1.2т Читать материал на украинском

Украинский защитник российского футбольного клуба "Зенит" Ярослав Ракицкий вместе со своей женой Ольгой приехали в Украину.

"Прилетели за летом в Киев. В Питере мы уже забыли о том, что оно существует", - написала супруга футболиста у себя в Intagram-storis.

"В Питере уже и забыли": Ракицкий с женой неожиданно вернулись в Украину

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий стал участником массовой потасовки в матче 6-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге против чеченского "Ахмата" (0:0). Украинец спровоцировал эту драку и нарвался на большое число критических комментариев в сети.

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Персоны
Ольга Ракицкая Ярослав Ракицкий
Место
Украина
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