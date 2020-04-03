В Москве ограбили склад Российского футбольного союза

Воры обчистили склад Российского футбольного союза (РФС) в Москве, украв экипировку на сумму в 3,5 миллиона рублей.

"Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда – подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей – всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым", – цитирует пресс-службу РФС Telegram-канал "Мутко против".

Российский футбольный союз Sportbox

Отмечается, что пропажа имущества была обнаружена еще в конце марта, когда заведующая склада пришла на работу и увидела, что он пуст. В результате инвентаризации ущерб РФС был оценен в 3,5 миллиона рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее московские воры украли коврики и винтовки у сборной России по биатлону, пробравшись в специальное хранилище.

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