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3 апреля • обновлено в 13:50
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В Москве ограбили склад Российского футбольного союза

1.7т
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Воры обчистили склад Российского футбольного союза (РФС) в Москве, украв экипировку на сумму в 3,5 миллиона рублей.

"Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда – подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей – всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым", – цитирует пресс-службу РФС Telegram-канал "Мутко против".

Российский футбольный союз

Российский футбольный союз

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Отмечается, что пропажа имущества была обнаружена еще в конце марта, когда заведующая склада пришла на работу и увидела, что он пуст. В результате инвентаризации ущерб РФС был оценен в 3,5 миллиона рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее московские воры украли коврики и винтовки у сборной России по биатлону, пробравшись в специальное хранилище.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Россия Москва
Тег
сборная России по футболу
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