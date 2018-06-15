В Испании арестовано 25 человек за договорные матчи

Центральный защитник Хорхе Морсильо, выступавший ранее за "Райо Вальекано" и " Алавес", а ныне являющийся капитаном " Альмерии", арестован испанской полицией в ходе операции по расследованию договорных матчей в Сегунде (второго дивизиона испанского чемпионата).

Кроме него , задержаны еще 24 человека, пишет авторитетная испанская газета Marca. Морсильо подозревается в организации договорного матча "Альмерия" – "Настик" в январе этого года и других игр.

Игрока задержали в аэропорту незадолго до отлета вместе с семьей в отпуск в Венецию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине раскрыли систему организации договорных матчей.