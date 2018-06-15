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В Испании арестовано 25 человек за договорные матчи

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Центральный защитник Хорхе Морсильо, выступавший ранее за "Райо Вальекано" и " Алавес", а ныне являющийся капитаном " Альмерии", арестован испанской полицией в ходе операции по расследованию договорных матчей в Сегунде (второго дивизиона испанского чемпионата).

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Кроме него , задержаны еще 24 человека, пишет авторитетная испанская газета Marca. Морсильо подозревается в организации договорного матча "Альмерия" – "Настик" в январе этого года и других игр.

Игрока задержали в аэропорту незадолго до отлета вместе с семьей в отпуск в Венецию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине раскрыли систему организации договорных матчей.

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Тема
Чемпионат Испании
Место
Испания
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Sacha
Sacha
На догах везде зарабатывают, не только в Испании. И причем все участники. Не зря же многие ставят на матчи http://dogovornoi-match.ru/ и прилично поднимают.
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