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24 декабря • обновлено в 12:03
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В городе Евро-2020 вспыхнули протесты против проведения турнира

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Радикальные организации Бильбао, в котором запланированы четыре матча Евро-2020, провели акции протеста против проведения игр первенства в городе.

Как сообщает footballua.tv, местные сепаратисты вывесили баннеры, на которых экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона бьет ногой перевернутую голову футболиста мадридского "Реала" и испанской сборной Серхио Рамоса, по всему городу. На плакатах написано "Нет этому чемпионату Европы. Не стоит играться со страной Басков".

Кантона бьет Рамоса

Кантона бьет Рамоса

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Напомним, что свои матчи в Бильбао должна провести Испания, которая не играла в столице Басков с 1967 года. Соперниками испанцев по группе станут Швеция, Польша и победитель плей-офф пути B.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Каталонии местные радикальные группировки чуть не сорвали поединок между "Барселоной" и "Реалом".

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Тема
Евро-2020
Место
Испания Бильбао
Тег
сборная Испании по футболу
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