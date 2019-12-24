В городе Евро-2020 вспыхнули протесты против проведения турнира

Радикальные организации Бильбао, в котором запланированы четыре матча Евро-2020, провели акции протеста против проведения игр первенства в городе.

Как сообщает footballua.tv, местные сепаратисты вывесили баннеры, на которых экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона бьет ногой перевернутую голову футболиста мадридского "Реала" и испанской сборной Серхио Рамоса, по всему городу. На плакатах написано "Нет этому чемпионату Европы. Не стоит играться со страной Басков".

Кантона бьет Рамоса Teller Report

Напомним, что свои матчи в Бильбао должна провести Испания, которая не играла в столице Басков с 1967 года. Соперниками испанцев по группе станут Швеция, Польша и победитель плей-офф пути B.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Каталонии местные радикальные группировки чуть не сорвали поединок между "Барселоной" и "Реалом".

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