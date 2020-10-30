В Англии умер чемпион мира по футболу

В пятницу, 30 октября, в возрасте 78 лет умер победитель чемпионата мира 1966 года в составе сборной Англии Нобби Стайлз.

Как сообщает издание SkySports, он долгое время боролся с тяжелым заболеванием и покинул мир в кругу семьи. Его родственники попросили не беспокоить их в это трагическое время.

За национальную сборную Стайлз провел 28 матчей и забил один гол. Он отыграл каждую минуту триумфального для команды ЧМ-1966. Большую часть клубной карьеры Нобби провел в "Манчестер Юнайтед", с которым в 1968 году добился первой в истории английского футбола победы в Кубке европейских чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер другой чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Джек Чарльтон.