Усик и деньги "Газпрома": самые громкие скандалы украинских спортсменов из-за "русского мира"

Несмотря на 6-летний срок украинско-российского конфликта с аннексией Крыма и войной на Донбассе, украинские спортсмены и дальше связывают свою жизнь с Россией.

К сожалению, в спорте Украины регулярно возникают социально-политические скандалы на почве "русского мира", о чем недавно напомнил боксер-тяжеловес Александр Усик. И хотя Усик в данном случае лишь ответил на личное оскорбление, но в целом снова стал участником глобального противостояния не со стороны национальных интересов.

Усик, Ломаченко, две легенды "Шахтера" и другие - OBOZREVATEL вспоминает самые памятные политические скандалы в украинском спорта и тех, кто был их главным героем.

"Может я и обезьяна, так твердит один осел…"

Самый свежий "хит" по теме, уже набирающий обороты - Александр Усик против ветерана АТО Леонида Остальцева. В ТВ-программе "5 канала" "Є СЕНС" бывший военнослужащий первым запустил "маховик", с фразы "Нас окружают не только ломаченки, усики, портновы, богданы, но и прочие иже с ними обезьяны". От Усика не долго пришлось ждать ответа, при чем довольно оригинального - стихом, в соответствующем стиле.

В целом ничего удивительного для Усика - крымчанин всегда активен в социальных сетях и медиасфере, в подобных случаях не отсиживаясь в засаде. Но вместе с этим за боксером тянется уже немалый шлейф из "русского мира", что противостояние с Остальцевым легко рассматривается как битва разных идеологических противников. И хотя Усик регулярно огрызается на эту тему, демонстрируя свой патриотизм (или псевдопатриотизм), русский след Усика не дает покоя многим. "Крым - Божий", дружба с Анатолием Шарием, отсутствие какой-либо поддержки национальных интересов, "ми же братья" на почве православия - перечислять можно еще долго.

А Остальцев тем временем не собирается оставлять дело просто так.

"Спасибо, вежливые люди" - как Василий Ломаченко благодарил российский спецназ

Среди представителей высшего эшелона украинского бокса Василий Ломаченко долго был в стороне от публичных политических высказываний, но в январе таки "взорвал" публику. В своем Instagram боксер выложил видео, где прославляется российский спецназ с благодарностью "вежливым людям".

Василий Ломаченко

Зашквар самый натуральный! На 6-й год российской агрессии и войны на Донбассе человек выставляет видео с благодарностью российским военным! При этом в ролике силовики часто изображены в форме без отличительных знаков, а обращение в концовке "вежливые люди" - это терминология из 2015-го, возникшая во время аннексии Крыма и обозначающая военных без отличительных знаков. "Зеленых человечков".

После этого Ломаченко получил довольно большой удар по имиджу, но сам толком никак не отреагировал на поднявшийся шум. Впрочем, так украинский спорт вывел на свет еще одного любителя "русского мира".

Уехал в "Зенит", женился заново и… не вернулся

Анатолий Тимощук уже давно выбыл из спортивного информационного пространства Украины, и мог уйти "в небытие" полностью, если бы не судебный процесс с бывшей женой Надеждой Навроцкой (которая время от времени напоминает о злоключениях мужа).

Анатолий Тимощук на параде в честь Дня победы censor.net.ua

Хотя Тимощук "слился" из Украины постепенно и довольно тихо, но вся его интеграция в "Зенит" выглядит как один большой скандал. Почетный гражданин Луцка, вице-капитан сборной Украины и ранее, казалось, большой патриот - бросил семью, основательно перебрался в Санкт-Петербург, женился заново и не имеет никакой публичной связи с Украиной. В 2015-м такой сценарий выглядел сущей фантастикой.

Особенно Тимощук "порадовал", когда на парад в честь Дня победы в России публично выступил с георгиевскими лентами (с теми самыми, которые сейчас на рукавах российских боевиков на Донбассе). Анатолий радикально окунулся в среду "русского мира", где растворился полностью и, такое ощущение, вычеркнул из своей памяти Украину.

Наконец-то не нужно держать руку на селезенке

Последователь Тимощука - Ярослав Ракицкий - правда, прошел путем скромнее самого Тимощука. Ярослав до 2018-го продержался в Украине, играл за сборную, пока не уехал в "Зенит" прошлой зимой.

По большому счету, от этого перехода многие остались только в выигрыше, облегченно вздохнув. Особо не секрет, что Ярослав чувствовал себя слегка некомфортно в логове "бандеровцев и порохоботов" на фоне легкой тоски за Донецком и "русским миром". И переезд в Санкт-Петербург как бы расставил все на свои места. Вместе с этим прекратились вызовы в сборную Украины, где перед началом матчей во время национального гимна Ракицкий так часто держался за… селезенку.

Ярослав Ракицкий с рукой "на сердце" football24

Это уже из Питера Ярослав будет вещать, как хорошо в России и что его не вызывают в сборную, потому что соответствующие люди "руководствуются страхом". И это все понятно в данном случае, но тем не менее - переход основного футболиста сборной Украины в Россию на 5-й год войны оставляет неприятный осадочек надолго.

Слушаю Тимати, но лайкаю Путина с Кадыровым

На дворе - октябрь 2018-го, но украинский спорт продолжает весело "шквариться" по теме российско-украинских отношений. Стоило заглянуть в Instagram на страничку российского рэпера Тимати, а там целый "букет" - посты с Путиным и Кадыровым в лучших традициях "русского мира", и с лайками кучи украинских футболистов.

Футболисты "Динамо" Артем Беседин и Николай Шапаренко, игроки "Шахтера" Андрей Пятов, Николай Матвиенко и Виктор Коваленко, вратарь "Овьедо" Андрей Лунин, теннисистка Марта Костюк и много других (преимущественно - футболисты украинской Премьер-лиги)! Еще раз - украинские звезды, игроки сборной лайкают (и неоднократно) пророссийские посты с участием Путина и Кадырова!

ua.tribuna.com

ua.tribuna.com

Самое интересное, что Беседин затем еще и оправдывался по этому поводу: "Я слушаю Тимати, и если присмотреться, то ставил лайки всем предыдущим его фотографиям. Не важно, кто там на фото. Я ставил лайк исполнителю, а не Путину или еще кому-то. Я не люблю ни Россию, ни Путина. Это бред. В моем поступке нет никакой политики", – сказал Беседин.

Действительно, что тут еще добавишь?

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!