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Португалия сенсационно вылетела с ЧМ-2018

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Сборная Уругвая обыграла команду Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча в Сочи на стадионе "Фишт" завершилась со счетом 2:1.

Первый тайм прошел полностью под диктовку уругвайцев. Подопечные Оскара Табареса задали невероятный темп, прессингуя соперника по всему полю, и уже на 7-й минуте открыли счет.

Уругвай – Португалия

Уругвай – Португалия

Суарсе выдал очень сильный кросс с левого фланга, в который успел ввинтиться Кавани, мощнейшим ударо головой не оставив шансов Руй Патрисиу.

Уругвай – Португалия

Разобранные португальцы до перерыва так и не смогли найти ключи к воротам соперника, строя свои атаки через верхние навесы или ненужное количество мелких передач.

Во втором тайме сборная Португалии включилась, заработали фланги, европейцы начали быстрее двигать мяч и после 10 минут прессинга забили ответный мяч.

После быстрого розыгрыша углового, последовала подача в центр вратарской. Все внимание стянул на себя Роналду, и выскочивший из-за спины Пепе без сопротивления сравнял счет.

Уругвай – Португалия

Уругвай – Португалия

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Португалия продолжала давить, пользуясь разобранностью шокированных уругвайцев, создавай опасные моменты один за одним.

Уругвай – Португалия

Однако увлекшись нападением, чемпионы Европы пропустили стремительную контратаку, которую на 62-й минуте феноменальным голом в касание точно завершил Кавани.

Увы, 31-летний форвард ПСЖ уже через 12 минут был вынужден из-за травмы покинуть поле.

Уругвай – Португалия

Лишившись своей главной ударной силы, Уругвай прижался к своим воротам, практически в полном составе проводя большинство игрового времени в штрафной.

Действующие чемпионы Европы накатывали атаки одна за одной, но добиться успеха так и не смогли, сенсационно вылетев в первой стадии плей-офф.

Уругвай – Португалия

Уругвай – Португалия

Уругвай – Португалия

Уругвай – Португалия 2:1

Голы: 1:0 – 7 Кавани, 1:1 – 55 Пепе, 2:1 – 62 Кавани.
Уругвай – Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Нандес, Лаксальт, Бентанкур (Родригес, 63), Торрейра, Весино, Кавани (Стуани, 74), Суарес.
Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Рикарду Перейра, Фонте, Адриен Силва (Куарежма, 65), Вильям Карвалью, Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 74), Бернарду Силва, Жоау Мариу, Роналду.

Предупреждение: Роналду (90).

В 1/4 финала Уругвай встретится с командой Франции, которая ранее в огненном матче прошла Аргентину.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Криштиану РоналдуЛуис СуаресЭдинсон Кавани
Место
РоссияСочи
Объекты
сборная Уругвая по футболусборная Португалии по футболу
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