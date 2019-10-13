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13 октября • обновлено в 20:52
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Украинский футболист забил фантастический гол через все поле

1.1т Читать материал на украинском

Защитник "Агробизнеса" Игорь Курило отметился фантастическим ударом в 13-м туре чемпионата Украины по футболу в Первой лиге против "Николаева".

На 7-й минуте хозяева совершил небольшое нарушение правил за центральным кругом. Курило увидел, что вратарь вышел вперед и мощнейшим ударом со штрафного послал мяч точно в ворота. Кожаная сфера пролетела метров 50 и точно залетела за шиворот голкиперу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Невероятный гол был забит в матче 25-го тура чемпионата Таиланда между командами "Нахон Ратчасима" и "Бурирам Юнайтед". На передачу откликнулись сразу двое игроков, которые приняли нестандартное решение пробить по мячу "ножницами".

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