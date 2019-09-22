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22 сентября • обновлено в 12:52
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Украинские фанаты заставили футболистов раздеться на стадионе - опубликовано видео

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Фанаты винницкой "Нивы" заставили футболистов команды снять футболки после ничьей в матче 11-го тура группы А Второй лиги с "Буковиной" (2:2).

Болельщики не стерпели такой невнятной игры от своей команды, которая идет на последнем месте в турнирной таблице.

"После игры ультрас приказали своим игрокам снимать футболки. Кто-то начал колебаться, из-за чего возникло небольшое напряжение. Некоторым из игроков пришлось просить о защите в полиции", - говорится в группе Troublemakers & Ultras Action.

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Как сообщал OBOZREVATEL, показ матча 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу между "Прикарпатьем" и краматорским "Авангардом" ознаменовался курьезом.

На 16-й минуте трансляция со стадиона из Ивано-Франковска прервалась, и в эфире появился непонятный мужчина и сумка с кактусом.

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Место
Украина Винница
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