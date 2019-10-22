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22 октября • обновлено в 23:38
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Украинец Малиновский в Лиге чемпионов забил первый гол за "Аталанту"

Украинец Малиновский в Лиге чемпионов забил первый гол за "Аталанту"
Наш соотечественник вывел свою команду вперед
1.3т Читать материал на украинском

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский отметился первым голом в составе итальянского клуба. Игрок сборной Украины забил в гостевом матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

26-летний уроженец Житомира, который в июле после небольшой трансферной саги подписал 5-летний контракт с "Аталантой", отметился с пенальти в первом тайме. Еще до перерыва англичане смогли отыграться и выйти вперед.

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Как сообщал OBOZREVATEL, конкуренты "Манчестер Сити" и "Аталанты" по группе С провели ранее свой поединок 3-го тура. Игра в Харькове между "Шахтером" и "Динамо" Загреб завершилась со счетом 2:2.

Позже появилось видео голов, а также комментарий главного тренера "горняков" Луиша Каштру.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Руслан Малиновский
Место
Англия
Тег
ФК Аталанта
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Даян Моше
Даян Моше
А счёт там 5:1 в пользу Сити...
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