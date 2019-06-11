Украина - Италия: видео самого драматичного момента ЧМ U-20

Молодежная сборная Украины по футболу едва не упустила победу над ровесниками из Италии в полуфинале чемпионата мира U-20, который в эти дни проходит в Польше.

Ведя в счете 1:0 наши соотечественники на 2-й добавленной минуте пропустили гол. Скамакки навязал борьбу в штрафной Лунина, развернулся, и мощно пробил вратаря "Леганеса".

Итальянцы праздновали недолго. Бразильский арбитр Рафаэль Клаус посмотрел VAR и отменил это взятие ворот, зафиксировав нарушение правил со стороны нападающего "Сассуоло".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на самый драматичный момент встречи.

Напомним, что матч Украина - Италия завершился со счетом 1:0. Мяч на 65-й минуте забил Булеца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в групповом турнире молодежного чемпионата по футболу сборная Украины, сломив сопротивление аутсайдера квартета Катара – 1:0, досрочно завоевала путевку в 1/8 финала турнира, где в первом раунде плей-офф без проблем разобралась с представителями Панамы – 4:1.

В четвертьфинале команда Александра Петракова, обыграв Колумбию (1:0), впервые в своей истории вышла в полуфинал мундиаля.

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