УЕФА попал в грандиозный скандал

УЕФА помог избежать наказания за игнорирования норм финансового "фэйр-плей" парижскому клубу "ПСЖ" и закрыл глаза на вопиющие нарушения, которые совершила команда при покупке игроков.

К журналистам американской влиятельной газеты New York Times попали документы расследования УЕФА, которые однозначно показывают, что европейские футбольные функционеры прекрасно знали о том, что парижский клуб потратил огромные суммы в одно трансферное окно, приобрев бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе летом 2017 года.

Килиан Мбаппе

По мнению издания, на исход расследования повлияли тесные связи катарских владельцев "ПСЖ" и УЕФА. Так, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи входит в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций, а компания beIN Media Group, принадлежащая катарским шейхам, заплатила миллиардные суммы за права показа турниров под эгидой УЕФА. Напомним, что "ПСЖ" купил Неймара у Барселоны за 222 миллиона долларов, осуществив самый дорогой трансфер в истории футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Европейского футбольного союза (УЕФА) наказала Украинскую ассоциация футбола (УАФ) за нарушения во время матча отбора к Евро-2020.

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