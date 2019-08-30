У легенды "Барселоны" умерла 9-летняя дочь

В семье бывшего главного тренера "Барселоны" и сборной Испании Луиса Энрике случилась трагедия. Умерла его девятилетняя дочь Ксана. Об этом сообщил сам Энрике в своем твиттере.

Пять месяцев назад у девочки обнаружили остеосаркому – рак костей. Из-за болезни ребенка специалист вынужден был оставить работу в сборной Испании, которую покинул в июне по семейным обстоятельствам. При этом испанские СМИ проявили единодушие: как пишет Marca, журналисты уже знали о страшном диагнозе, но считали неэтичным распространение информации без разрешения семьи.

Луис Энрике с дочерью Ксаной globallookpress.com

"Наша дочь Ксана скончалась после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой. Мы благодарим всех за проявления любви в течение этих месяцев и благодарим всех за деликатность и понимание. Благодарим также персонал больниц Сан-Хуан-де-Деу и Сан-Пау за их преданность работе и заботу. Спасибо врачам, медсестрам и всем волонтерам", - написал Энрике.

Луис был с дочерью до конца. Он ежедневно сидел в коридорах клиники. По информации Marca, на нервной почве у него сильно упал вес.

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"Ксана, мы будем скучать по тебе. Мы будем помнить тебя каждый день нашей жизни и надеяться, что мы снова встретимся. Ты будешь путеводной звездой нашей семьи. Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья", – закончил письмо Энрике.

У Луиса и его жены Елены, с которой они вместе с 1996 года, остались двое детей – старший сын Пачо (ему 21) и дочь Сира (19).

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