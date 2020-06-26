Тяжело говорить, очень плохо, – тренер "Волыни" о коронавирусе
Андрей Тлумак заболел коронавирусом (фото – fcvolyn.net)
Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак подтвердил информацию о том, что он заразился коронавирусом.
По словам 41-летнего специалиста, у него дважды брали тест на инфекцию и оба раза были получены результаты о заражении. В комментарии FootBoom Тлумак отметил, что чувствует себя очень плохо.
"Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении", – подчеркнул наставник "Волыни".
Отметим, что Тлумак и его ассистент Андрей Салуга пропустили выездной матч команды в Одессе с местным "Черноморцем".
Как сообщал OBOZREVATEL, в российском "Оренбурге" сразу восемь человек заразились коронавирусом, из-за чего команда отправилась на карантин.