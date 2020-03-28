Турборежим или ломка системы: что ждет украинский футбол после коронавируса

17 марта УЕФА на фоне эпидемии коронавируса негласно приказал всем национальным чемпионатам остановиться, что коснулось и украинской Премьер-лиги.

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Не оставил выбора для УПЛ, хоть и с матчами без зрителей, и национальный карантин (до 3 апреля, который уже продлен до 24-го числа). На улицах Европы пандемия, и футбол действительно уходит на второй план. Однако вызванные остановкой турниров проблемы никуда не деваются. Более того – они нарастают "снежным комом", грозясь превратиться в настоящий футбольный коллапс.

OBOZREVATEL рассматривает все возможные сценарии для жизни украинского футбола и прогнозирует, как в реальности выйдет из ситуации УПЛ.

ЧТО ИМЕЕМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ?

В чемпионате Украины на момент остановки сыграно 23 тура из 32-х (отыгран полностью первый этап турнира и 1 тур второго этапа). То есть, после карантина в УПЛ остается 9 туров, а также еще плей-офф за Лигу Европы, который определит судьбу одной путевки в ЛЕ.

Кроме того своих полуфиналов и финала ждет и Кубок Украины – это еще два игровых дня. Все это надо успеть завершить до 30 июня. Это своеобразный дедлайн от УЕФА, который европейский союз определил на экстренном заседании 17 марта.

Турнирная таблица УПЛ по состоянию на момент прекращение чемпионата

КАКАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА?

Время. В теории времени на завершение чемпионата должно хватить – с 24 апреля по 30 июня в распоряжении команд будет фактически два месяца. Но, как говорится в известной пословице, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги".

Если 24-го в Украине снимут карантин и разрешат возобновить чемпионат (хотя бы без зрителей, для начала), то у команд остается ровно 10 недель (10 уик-эндов) до 30 июня. Почти "Тютелька в тютельку", чтобы доиграть чемпионат по привычному графику. К тому же остается еще Кубок Украины (два игровых дня) и "лигоевропейский" плей-офф (тоже два игровых дня) – это уже на игры посреди недели, по средам-четвергам.

ФК "Александрия" fco.com.ua

Но это при условии, что УПЛ будет готова на все 100 стартовать сразу после снятия карантина 24 апреля, в первый же выходной (25-26 апреля). В запасе только 1 "игровой день", и для отклонений или каких-либо переносов уже никак нет маневра.

В ЧЕМ ТРУДНОСТЬ ДЛЯ КОМАНД?

О датах легко рассуждать в кабинетах, но никак не на футбольном поле. На практике команды будут не готовы физически, чтобы сразу после карантина 25-26 апреля начать играть.

Сейчас футболисты в основном занимаются дома (внутри помещений), максимум – у себя во дворе, если проводят карантин в частных домах. Спортсмены в целом сохраняют физическую форму, но теряют тонус, необходимый для бега и динамической работы. Из-за этого падает выносливость и страдают беговые навыки.

Когда команды УПЛ возобновят полноценные тренировки - большой вопрос facebook.com/fcdynamoua

Вместе с этим спортивные врачи уже обозначили, что даже при спортивных занятиях в домашних условиях нельзя сразу начинать полноценно играть – будут травмы. Футболисты все больше "застаиваются" дома, и при резком добавлении полноценных игровых нагрузок мышцы не выдержат… Об командной работе и игровых связях сейчас вообще умалчивается.

Поэтому клубы постараются максимально лавировать в ситуации – попросить у УПЛ хоть какое-то время после конца карантина, чтобы нормально поработать, а в тоже время возобновляя общие тренировки самостоятельно. Но на данный момент это невозможно – собраться группе в 20 с лишним человек не разрешается. Однако на группы меньше 10 человек фактического запрета нет. Имея достаточную инфраструктуру и четко продумав процесс, клубы могут по-своему "выкрутиться" и начать тренироваться "по-карантинному" уже в середине апреля. Но при условии, что эпидемия не будет набирать масштабов.

ГДЕ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА?

По некоторой информации, УПЛ намерена возобновить сезон не раньше мая, несмотря на любую дату снятия карантина в апреле. В частности, называется даже дата 15 мая (хотя это и поздновато). Таким настроем Лига дает клубам сигнал, что даст им время "оклематься" после карантина, но потом придется играть в турборежиме.

За статус второй команды Украины (а также за путевку в Лигу чемпионов) сейчас спорят "Динамо" и "Заря" facebook.com/fcdynamoua

Если отталкиваться от 15 мая, то у команд будет всего 7 уик-эндов для завершения чемпионата в полном объеме. Это значит, что рядом с матчами Кубка Украины и плей-офф посреди недели надо будет разместить еще и 2 тура чемпионата. Для команд, участвующих в КУ и борющихся за еврокубки, это будет нагрузка на пределе. При таком раскладе финалисту Кубка и финалисту плей-офф за Лигу Европы придется 6 раз играть посреди недели, что с учетом длительных переездов по Украине на автобусах-поездах становится почти невозможным.

Стоит предполагать, что УПЛ и клубы могут согласится возобновить игры 3-го или 10 мая. Все зависит от того, когда команды сами вернутся на тренировки (и каким образом) и когда будут готовы начать чемпионат. Но самым оптимальным пока выглядит вариант с 10 числом – есть время и для подготовки, и для "растягивания" календаря к 30 июня.

А ЕСЛИ КАРАНТИН ПРОДЛЯТ?

В таком случае, по всей видимости, придется попрощаться с желанием доиграть чемпионат полноценно. И придется что-то решать насчет досрочного завершения или самих плей-офф.

Продление карантина – это и отсрочка возобновления чемпионата. Но дальше 15 мая возвращение уже и некуда двигать, не поможет даже турборежим с матчами посреди недели. Поэтому придется "брать скальпель" и резать.

Самым реальным в данном случае выглядит досрочное завершение лиги, как это уже сделала баскетбольная Суперлига. Но это сразу вызывает споры о распределении мест. Хотя с чемпионством все давно понятно – его бесспорно забирает "Шахтер".

"Шахтер" на данный момент безоговорочно лидирует в чемпионате shakhtar.com

А вот в борьбе за 2-е место сразу разгораются жаркие дискуссии при любом упоминании досрочного завершения. Здесь в последнем туре перед карантином "Динамо" опустилось на 3 место, пропустив вперед "Зарю". Но киевляне уже не допускают признание "Зари" второй командой по итогам сезона, мотивируя тем, что еще не сыграны все матчи второго этапа и не проведены все личные встречи киевлян и луганчан.

Поэтому руководству УПЛ в таком случае легче всего прибегнуть к "соломоновому решению" - отменить все оставшиеся туры, а оставить только плей-офф за Лигу Европы и ввести "серебренный матч" (плюс Кубок Украины). Специальный матч за "серебро", конечно же, не прописан в регламенте. Но там есть отдельный пункт о "золотом матче", и на фоне этого чиновники могут продавить УПЛ сделать "серебренный матч" как лучшее решение в условиях форс-мажора. Ну а плей-офф за Лигу Европы сократится до дуэли за 4-е место между командами с 4-й и 5-й позиции. При таком раскладе команды с 6-го, 7-го и 8 мест теряют дополнительную возможность попасть в Лигу Европы, как это задумывалось изначально. Увы.

"Динамо" против "Зари" facebook.com/fcdynamoua

Еще есть вопрос с вылетающей командой. По регламенту после двух этапов УПЛ аутсайдер, занявший последнее место, вылетает напрямую. Но если сезон будет завершен досрочно, аутсайдер наверняка оспорит свой статус. Это выглядит вероятным в плей-офф с 3-й командой Первой лиги (напомним, в следующем сезоне УПЛ пополнят сразу две лучших команды Первой лиги, расширив высший дивизион до 14 команд).

"ШАХТЕР" ЖЕ ЕЩЕ ИГРАЕТ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ…

При всех разговорах о завершении национального чемпионата вовсе забывается тема еврокубков, в которых (Лига Европы) от Украины на момент остановки играл "Шахтер". Формально "горняки" и сейчас остаются там, выясняя отношения с немецким "Вольфсбургом" в 1/2 финала ЛЕ. Но по факту все больше приходит понимание, что еврокубки в этом сезоне будут оборваны "по живому" - без дальнейшего продолжения и определения победителя.

Но даже если "Шахтеру" и придется дальше играть в еврокубках при насыщенном внутреннем графике, то его позиция не станет поперек раскладов для всей УПЛ. Дончане опережают ближайшего преследователя на 13 очков, и для оформления чемпионства им осталось выиграть всего 5 матчей (это при том, что преследователи вообще не будут терять очков). С учетом своего общего превосходства над остальными соперниками и глубины состава, команда Луиша Каштру ради еврокубков может добрую половину оставшихся туров провести вторым составом. И провести успешно.

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