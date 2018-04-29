Тренер сборной Украины будет работать в московском "Спартаке"

Помощник главного тренера сборной Украины Рауль Рианчо войдет в тренерский штаб Массимо Карреры в московском ”Спартаке”. По данным Sport24.ru, специалист займет место ассистента Карреры Романа Пилипчука.

Испанский тренер является разносторонним специалистом, который может заниматься как физической подготовкой команды, так и сбором аналитической информации для главного тренера. Испанец имеет опыт работы в казанском "Рубине" и киевском "Динамо".

Ранее главный тренер сборной УкраиныАндрей Шевченковыразил надежду на то, что вскоре возглавит одну из клубных команд. По словам наставника "желто-синих", такой шаг поможет ему достичь своей цели – создать мощный и успешный проект.