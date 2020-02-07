Травля Зозули: в Испании вынесли громкое решение

Испанский "Райо Вальекано" получил наказание от национальной федерации за оскорбления фанатами украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули.

Во время недавнего очного противостояния команд ультрас "пчел" выкрикивали оскорбительные речевки в адрес Романа, обзывая его нацистом. Из-за этого матч был прерван, а теперь апелляционный комитет испанской федерации футбола вынес вердикт в отношении "Райо".

Роман Зозуля desporter.com.ua

Команда из пригорода Мадрида получила штраф в 18 тысяч евро, а также частичное закрытие трибун на двух ближайших домашних матчах. Активные фанаты не смогут занять свои обычные места на поединках против "Уэски" и "Эльче".

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