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8 февраля • обновлено в 07:45
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Травля Зозули: в Испании вынесли громкое решение

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Испанский "Райо Вальекано" получил наказание от национальной федерации за оскорбления фанатами украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули.

Во время недавнего очного противостояния команд ультрас "пчел" выкрикивали оскорбительные речевки в адрес Романа, обзывая его нацистом. Из-за этого матч был прерван, а теперь апелляционный комитет испанской федерации футбола вынес вердикт в отношении "Райо".

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Роман Зозуля

Роман Зозуля

desporter.com.ua

Команда из пригорода Мадрида получила штраф в 18 тысяч евро, а также частичное закрытие трибун на двух ближайших домашних матчах. Активные фанаты не смогут занять свои обычные места на поединках против "Уэски" и "Эльче".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Роман Зозуля
Теги
Райо Вальекано Альбасете
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lipatov serega
lipatov serega
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0
0
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Довыёбывались?
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2
6
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
И что это поменяет? Он перестанет быть eбaным нацистом?
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12
1
hunt andres
hunt andres
Петренко Амадеус, а для испанцев, чмо?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Кристина Стефанова, для итальянцев ничего не поменят!
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5
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