Травля Зозули: в Испании вынесли громкое решение

Испанский "Райо Вальекано" получил наказание от национальной федерации за оскорбления фанатами украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули.
Во время недавнего очного противостояния команд ультрас "пчел" выкрикивали оскорбительные речевки в адрес Романа, обзывая его нацистом. Из-за этого матч был прерван, а теперь апелляционный комитет испанской федерации футбола вынес вердикт в отношении "Райо".
Роман Зозуля
desporter.com.ua
Команда из пригорода Мадрида получила штраф в 18 тысяч евро, а также частичное закрытие трибун на двух ближайших домашних матчах. Активные фанаты не смогут занять свои обычные места на поединках против "Уэски" и "Эльче".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2017-го Зозуля перешел в "Райо Вальекано".
Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.
В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис".
Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды.
15 декабря 2019 года матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в адрес Зозули.
На следующий день испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно инцидента.
В МИД Украины оперативно отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.
Вечером 16 декабря Роман выступил с мощным ответом в адрес фанатов-мадридцев.
Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув Донбасс.
Зозуля поблагодарил соотечественников за поддержку, заявив что гордится своим украинским гражданством.
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