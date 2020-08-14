Суркис назвал главную задачу Луческу в "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что главной задачей Мирчи Луческу на следующий сезон является попадание в Лигу чемпионов, а также борьба за первое место.

"Задача Луческу – невзирая ни на что, бороться за первое место. Этот чемпионат мы проиграли, но я считаю, можно по‑разному проиграть. Можно бороться до последнего тура так, как мы боролись за второе место. Но я бы не хотел, чтобы "Динамо" Киев боролось с такими потугами за второе место и, допустим, второе место зависело от того, как луганская "Заря" сыграет с черниговской "Десной". Естественно, главная задача – это попадание в Лигу чемпионов", – цитирует слова Суркиса-младшего издание "Новое Время".

Напомним, что по итогам сезона 2019/20 "Динамо" стало вице-чемпионом Украины, отстав от донецкого "Шахтера" на рекордное количество очков. Киевляне были также близки к тому, чтобы упустить второе место после поражения от "Колоса" в последнем туре (0:2), но ничья в матче между "Зарей" и "Десной" (1:1) позволила им завоевать путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Суркис заявил, что Луческу не сможет построить в Киеве новый "Шахтер".

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