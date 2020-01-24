Стало известно, сколько английский топ-клуб готов заплатить за футболиста сборной Украины

Лондонский "Арсенал" не готов заплатить всю запрашиваемую донецким "Шахтером" сумму в 30 млн фунтов за украинского защитника Николая Матвиенко в зимнее трансферное окно.

Как сообщает агентство Zbirna, "канониры" хотят взять игрока "горняков" в аренду до конца сезона за 4,5 млн фунтов с обязательством последующего выкупа за 22 миллиона.

Николай Матвиенко против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов UA-Football

Стоит отметить, что самым дорогим трансфером украинского футболиста в истории является переход нынешнего наставника национальной сборной Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси" в сезоне 2006/07 за 43,88 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, главным инициатором перехода Николая Матвиенко в "Арсенал" является новый наставник команды Микель Артета, который хотел подписать украинца еще во время работы помощником в "Манчестер Сити".

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