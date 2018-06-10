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Стало известно, как развели простых россиян с ЧМ-2018

1.7тЧитать новость на украинском

Российские государственные компании купили билеты на чемпионат мира на сумму 204,4 млн рублей. Тикеты покупались не за частные деньги, а через сайт госзакупок, где было размещено 13 тендеров на покупку билетов на матчи турнира.

Крупнейшим покупателем пропусков на футбол являются структуры ВТБ, которые потратили почти 150 млн рублей.

Банкиры приобрели элитный пакет "Большая тройка 07". Всего в продажу поступало 20 подобных пакетов, каждый из которых дает право на посещение 19 матчей чемпионата мира, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, включая матч-открытие, оба полуфинала и финал.

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Покупатель получает в свое распоряжение собственную ложу на стадионах. В стоимость билета включены ресторанное обслуживание, бар, парковка на стадионе, сувениры и услуги персональных хостес.

Билеты также закупили "Сбербанк" (на 17,5 млн рублей), "Алабуга" (11,8 млн), "РТ Лабс" (6,6 млн), "Зарубежгеология" (6 млн), ВГТРК (5,7 млн), ГлавУпДК при МИДе (1,3 млн) и другие.

Такой развод простых россиян, деньги которых банкиры потратили на свои развлечения, вызвал бурю возмущения у российских болельщиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что клип о ЧМ-2018 высмеяли в сети.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Место
Россия
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