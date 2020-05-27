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27 мая • обновлено в 19:15
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Стало известно, что будет с УПЛ, если у футболиста обнаружат COVID-19

1.4т
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Президент Украинской ассоциации футболу (УАФ) Андрей Павелко заявил, что Премьер-лига Украины не будет остановлена, если кто-то из футболистов заболеет коронавирусом.

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"Карантин не закончен, пандемия не прошла. Есть очень большая ответственность за здоровье спортсменов, арбитров и всех, кто причастен к возврату футбола. Должны понимать, что те жесткие решения, которые принимаются Кабмином и Минздравом, мы обязаны выполнять, чтобы через время футбол вернулся в полном объеме со зрителями на стадионах. В случае выявления заболевания не будет остановлен тур и все команды не уйдут на карантин", – цитирует Андрея Васильевича телеканал "Футбол".

По словам главы УАФ этот вопрос был изучен вместе с УЕФА.

"Мы принимали во внимания опыт других стран, где правительство требовало ухода на карантин всего чемпионата. Эти же страны потом меняли свое решение, поэтому лишь зараженный игрок будет помещен на карантин. Решения по другим игрокам будут приниматься в зависимости от того, насколько заболевший был вовлечен", – подытожил Павелко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола официально подтвердила, что чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге возобновится 30 мая.

Кроме того, стало известно, когда и где будет сыгран матч "Шахтер" - "Динамо".

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Андрей Павелко
Место
Украина
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