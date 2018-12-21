''Стали завидовать'': бразильская звезда с ужасом вспомнил пребывание в российском "Зените"

Экс-форвард сборной Бразилии Халк, выступающий ныне за китайский клуб "Шанхай СИПГ" с ужасом вспоминает то время, когда играл за "Зенит" из Санкт - Петербурга.

В 2012 году российский клуб заплатил 100 миллионов евро за бразильского футболиста и бельгийца Акселя Витцеля. Игроки явно усилили игру питерского клуба, однако коллектив команды категорически отказался их принимать.

E VAI COMEÇAR O DE PRIMEIRA! @AndreHenning fala um nome e Hulk tem que responder com o que vier na cabeça. Tem papo de Felipão, Oscar e MUITO MAIS! pic.twitter.com/KEAOSc4Dt7 — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 18 декабря 2018 г.

"Мы оба приехали помочь клубу, с уважением относились ко всем и не собирались ставить себя выше всех. Но неожиданно некоторые русские стали завидовать. Я пытался наладить отношения, но было тяжело. Я забивал голы, а они их даже не праздновали. Мы практически не общались на тренировках", - рассказал Халк телеканалу Esporte Interativo

Бразильский футболист неоднократно пытался уйти из команды, однако руководство клуба убедило его остаться. Позже команду покинули игроки, "плохо влиявшие на коллектив", и атмосфера улучшилась.

Одним из таких игроков наверняка являлся полузащитник Игорь Денисов, который осенью 2012 года отказался выходить на поле, пока ему не повысят зарплату. Воспитанник питерской команды пошел на открытый конфликт с руководством и вскоре был продан в "Анжи".

Бразилец Халк ушел из "Зенита" в 2016 году, заключив контракт с китайской командой. Питерцы от этой сделки получили 55,8 миллиона евро, что стало рекордной продажей для российской премьер-лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист российского "Зенита" Халк проходит по делу об избиении стюардов.В то время нападающий выступал за португальский "Порту". Слушания проходят в угловном суде Лиссабона. Инцидент произошел после матча чемпионата Португалии с "Бенфикой". Также в числе обвиняемых значатся футблисты "Порту" Хорхе Фусиле, Кристиан Родригес, Элтон и Кристиан Сэпунару.