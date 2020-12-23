Стали известны результаты обследования тела Марадоны

В теле Диего Марадоны не было обнаружено каких-либо следов алкоголя или запрещенных наркотиков, сообщает Telam.

Анализ крови и мочи звезды футбола, проведенный экспертами научной полиции, исключил наличие этих веществ.

В тоже время тесты дали положительный результат на венлафаксин (антидепрессант , кветиапин (атипичный нейролептик, применяется для лечения хронической и острой шизофрении), леветирацетам (противоэпилептическое средство) и налтрексон (опиоидный антагонистом длительного действия).

По информации издания, некоторые из обнаруженных психотропных препаратов являются "аритмогенными", то есть способны вызвать аритмию. Теперь эту информацию должны проанализировать эксперты, чтобы определить, верно ли было назначено лечение для пациента с хроническим сердечным заболеванием, каким был Марадона.

Еще до того, как стали известны эти результаты, Джанина Марадона, одна из дочерей бывшего футболиста от брака с Клаудией Вильяфаньей, опубликовала в своем Twitter послание.

"Все сукины дети ждут вскрытия моего отца, чтобы найти наркотики, марихуану и алкоголь. Я не врач, но я видела, как он сильно опух. У него был голос робота. Это был не его голос. То, что происходило, было ненормальным", – заявила женщина.

"Первоначальные исследования показывают, что Марадоне давали психотропные препараты, но не лечили его сердечное заболевание", – сказал один из следователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 60-летний Марадона умер в среду, 25 ноября, от острой сердечной недостаточности, который спровоцировал отек легкий.

Личного врача Диего Леопольдо Луке обвинили в непреднамеренном убийстве аргентинца. Комментируя эту информацию, он расплакался.

19-летний Сантьяго Лара заявил, что является сыном Марадоны и призвал выкопать его тело через день после похорон, чтобы провести ДНК-тестирование на предмет отцовства.

Позже аргентинский суд постановил сохранить тело Диего, чтобы в случае необходимости можно было провести тест на его отцовство.