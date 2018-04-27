"Спас меня": футболист "Динамо" сделал откровенное признание о тренере "Шахтера"

Защитник испанского "Хетафе" Виторину Антунеш, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", назвал наставника "Шахтера" Паулу Фонсеку главным тренером в карьере. По признанию португальского футболиста, именно рулевому "горняков" он обязан тем, что не завязал с футболом.

"Я хотел бросить футбол. Когда Луис Энрике возглавлял "Рому", я тренировался сам, даже не зная его. Он не говорил мне, что не рассчитывает на меня, но команда тренировалась утром, а я днем. Но потом появился человек, который вывел меня из этого состояния. Это – Паулу Фонсека, пригласивший меня в "Пасуш де Феррейра". Он спас меня и вернул веру, которую я потерял. Он был самым важным тренером в моей карьере", – цитирует Антунеша "Динамо" Киев от Шурика со ссылкой на A Bola.

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