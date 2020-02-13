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13 февраля • обновлено в 13:12
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Соперник "Шахтера" потерял лидера перед матчами Лиги Европы

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Игрок "Бенфики", которая является соперником "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы, Габриэль Пирес выбыл на неопределенный срок из-за проблем с черепными нервами.

Как сообщает официальный сайт португальской команды, футболист пожаловался на проблемы со зрением на следующий день после матча кубка страны против "Фамаликао" – у него двоилось в глазах. Медицинская служба "Бенфики" провела необходимые тесты и выявила у 26-летнего бразильца поражение шестой пары черепных нервов.

Габриэль Пирес

Габриэль Пирес

Lateral Esquerdo

Учитывая сложность ситуации, врачи не могут назвать точную дату возвращения Габриэля на футбольное поле, который будет временно выполнять исключительно физические упражнения на базе команды.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 24 матча во всех турнирах, в которых он сумел забить 2 гола и отдать 1 результативную передачу.

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Соперник "Шахтера" в Лиге Европы остался без перспективного футболиста

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий защитник и капитан лиссабонской "Бенфики" Жардел также не поможет своей команде в противостоянии с донецким "Шахтером" в 1/8 финала Лиги Европы.

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Тема
Лига Европы
Теги
ФК Шахтер ФК Бенфика
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