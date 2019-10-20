"Шо, блогер шоле?" Ракицкому устроили украинский троллинг в "Зените"

Российский футболист питерского "Зенита" Артем Дзюба потроллил своего украинского одноклубника Ярослава Ракицкого.

Во время подготовки к традиционной фотосессии Ракицкий попросил оператора его не снимать на видео. Дзюба сидел рядом и с нарочито украинским акцентом сразу крикнул ставшую известной фразу Ярослава: "Он шо тебе, блогер, шоле?".

В феврале этого года экс-игрок "Шахтера" объяснил отказ общаться с прессой тем, что он не блогер, а футболист. Отметим ,что отец Дзюбы родился в городе Лубны (Полтавская область).

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий стал участником массовой потасовки в матче 6-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге против чеченского "Ахмата" (0:0). Украинец спровоцировал эту драку и нарвался на большое число критических комментариев в сети.

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