Главная Новости
20 октября • обновлено в 12:23
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Шо, блогер шоле?" Ракицкому устроили украинский троллинг в "Зените"

Читать материал на украинском

Российский футболист питерского "Зенита" Артем Дзюба потроллил своего украинского одноклубника Ярослава Ракицкого.

Во время подготовки к традиционной фотосессии Ракицкий попросил оператора его не снимать на видео. Дзюба сидел рядом и с нарочито украинским акцентом сразу крикнул ставшую известной фразу Ярослава: "Он шо тебе, блогер, шоле?".

В феврале этого года экс-игрок "Шахтера" объяснил отказ общаться с прессой тем, что он не блогер, а футболист. Отметим ,что отец Дзюбы родился в городе Лубны (Полтавская область).

Новости
"Идиот и путинолиз!" Ракицкий прогнулся под Россию и получил в ответ

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий стал участником массовой потасовки в матче 6-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге против чеченского "Ахмата" (0:0). Украинец спровоцировал эту драку и нарвался на большое число критических комментариев в сети.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Персоны
Ярослав Ракицкий Артем Дзюба
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
ФК Зенит
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel