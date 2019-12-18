Шесть игроков "Динамо" попали в сборную группы Лиги Европы

Несмотря на провальное выступление в групповом турнире Лиги Европы, шестеро игроков киевского "Динамо" вошли в символическую сборную своего квартета.

Как сообщает портал WhoScored, защитники Денис Попов, Артем Шабанов и Виталий Миколенко и полузащитники Беньямин Вербич, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский стали лучшими на своих позициях по статистическим показателям. В символическую сборную группы В также попали по два футболиста "Лугано" и "Копенгагена" и всего лишь один игрок "Мальме", несмотря на первое место шведов.

Виталий Миколенко переживает отчаяние на последних минутах матча с "Лугано" dynamo.kiev.ua

Символическая сборная группы В

Самую высокую оценку среди динамовцев получил Виталий Буяльский, рейтинг которого составил 7,6. На его счету один гол и две голевых передачи в 4-х матчах.

Напомним, что киевское "Динамо" не сумело преодолеть групповую стадию Лиги Европы, став третьей командой квартета с 7-ю набранными очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт программы "Великий футбол" Виталий Леоненко рассказал, кто виноват в провальном выступлении киевлян в Лиге Европы.

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