"Шахтер" в матче-триллере вышел в 1/8 финала Лиги Европы: спортивные итоги 27 февраля

Донецкий "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная Украины по биатлону выиграла "золото" на чемпионате Европы.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 27 февраля.

Кроме того, харьковский боец ММА Алексей Олейник жестко прошелся по украинцам. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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