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"Шахтер" в матче-триллере вышел в 1/8 финала Лиги Европы: спортивные итоги 27 февраля

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Донецкий "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная Украины по биатлону выиграла "золото" на чемпионате Европы.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 27 февраля.

Кроме того, харьковский боец ММА Алексей Олейник жестко прошелся по украинцам. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
MMA чемпионат Европы по биатлону Лига Европы Шахтер – Бенфика
Персоны
Рамзан Кадыров Александр Емельяненко
Теги
ФК Шахтер ФК Бенфика
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