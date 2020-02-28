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28 февраля • обновлено в 14:35
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"Шахтер" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

3.4т
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Донецкий "Шахтер" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы. На жеребьевке турнира, которая проходила в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, "горнякам" выпал немецкий "Вольфсбург" .

Жеребьевка Лиги Европы. 1/8 финала

Вольфсбург (ГЕРМАНИЯ) – Шахтер (УКРАИНА)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

UEFA

Первый матч между командами пройдет 12 марта на поле "Вольфсбурга", а ответный – 19 марта в Харькове.

Напомним, что в четверг, 28 февраля, "горняки" провели невероятный выездной поединок против лиссабонской "Бенфики", сумев сыграть вничью 3:3, что принесло им выход в следующий раунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру положительно оценил действия своих футболистов в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики".

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Темы
жеребьевка Лига Европы
Место
Швейцария Ньон
Тег
ФК Шахтер
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