"Шахтер" не смог обыграть команду Домагоя Виды

Донецкий "Шахтер" завершил тренировочный сбор в Австрии. В последнем контрольном матче горняки сыграли вничью с турецким "Бешикташем".

За команду из Стамбула не играли "сборники", участвовавшие в чемпионате мира-2018, в том числе хорватский защитник Домагой Вида. Впрочем, "Шахтер" также остается без бразильца Тайсона...

Уже на 3-й минуте Виктор Коваленко промахнулся из убойной позиции после паса Ярослава Ракицкого. Как оказалось, таких шикарных возможностей турки больше не дарили. Напротив, в нескольких моментов Андрей Пятов выручал команду от голов "Бешикташа".

Как сообщает официальный сайт "Шахтера", в конце игры мяч побывал в сетке ворот турецкой команды после удара Андрея Тотовицкого, однако за мгновение до этого арбитр зафиксировал офсайд.

"Шахтер" - "Бешикташ" 0:0

"Шахтер": Пятов, Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Майкон, Степаненко, Марлос, Коваленко, Фернандо, Мораес.

"Бешикташ": Зангин, Адриано, Уйсал, Митрович, Эркин, Арслан, Медель, Бабел, Ленс, Озьякуп, Вагнер Лав.

Всего в Австрии "Шахтер" провел пять матчей, одержав три победы - над "Брондбю" (3:2), "Аустрией" (3:0) и "Витессом" (4:1) и дважды сыграв вничью - с софийским ЦСКА (0:0) и "Бешикташем" (0:0).

Подготовку к новому сезону команда Паулу Фонсеки продолжит в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" подписал бразильского вундеркинда.