"Шахтер" - "Динамо" Загреб: видеообзор матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в третьем туре Лиги чемпионов не смог обыграть "Динамо" из Загреба. Матч на ОСК "Металлист" завершился со счетом 2:2.

Несмотря на то, что "горняки" первыми повели в счете после роскошного удара Коноплянки, хорватские гости смогли быстро отыграться и выйти вперед. Луиш Каштру сделал несколько замен, и вышедший Додо смог восстановить равновесие.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор этой встречи.

Отметим, что после игры, португальский наставник "горняков" дал пресс-конференцию, в котором обвинил "Динамо" в убийстве.

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