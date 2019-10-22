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22 октября • обновлено в 23:36
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"Шахтер" - "Динамо" Загреб: видеообзор матча Лиги чемпионов

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Донецкий "Шахтер" в третьем туре Лиги чемпионов не смог обыграть "Динамо" из Загреба. Матч на ОСК "Металлист" завершился со счетом 2:2.

Несмотря на то, что "горняки" первыми повели в счете после роскошного удара Коноплянки, хорватские гости смогли быстро отыграться и выйти вперед. Луиш Каштру сделал несколько замен, и вышедший Додо смог восстановить равновесие.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор этой встречи.

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Отметим, что после игры, португальский наставник "горняков" дал пресс-конференцию, в котором обвинил "Динамо" в убийстве.

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Темы
Лига чемпионов Шахтер – Динамо Загреб
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Шахтер Динамо Загреб
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