Главная Новости
2 января • обновлено в 16:31
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Сейв украинского вратаря попал в топ-10 лучших в чемпионате Испании

435
Читать материал на украинском

Сейв голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина занял седьмое место в рейтинге из 10 лучших спасений в чемпионате Испании в 2019 году.

Соответствующее видео появилось на официальном YouTube-канале испанской Ла Лиги. В организации отметили сейв украинца, тогда еще выступавшего за "Леганес" на правах аренды, в выездном матче против мадридского "Атлетико". Лунин сумел отразить сильный удар в верхний угол ворот после штрафного.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

Футбол 24

Напомним, что в нынешнем сезоне украинский голкипер защищает цвета "Вальядолида", за который он не сыграл еще ни одного матча в чемпионате.

Новости
Шовковскому – 45: в сети вспомнили самые крутые сейвы легенды "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за отсутствия игровой практики Андрей Лунин может быть отозван из аренды в "Вальядолиде" и отправлен в другую команду.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Теги
Атлетико Мадрид Леганес Реал Мадрид ФК Вальядолид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги