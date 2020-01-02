Сейв украинского вратаря попал в топ-10 лучших в чемпионате Испании

Сейв голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина занял седьмое место в рейтинге из 10 лучших спасений в чемпионате Испании в 2019 году.

Соответствующее видео появилось на официальном YouTube-канале испанской Ла Лиги. В организации отметили сейв украинца, тогда еще выступавшего за "Леганес" на правах аренды, в выездном матче против мадридского "Атлетико". Лунин сумел отразить сильный удар в верхний угол ворот после штрафного.

Андрей Лунин Футбол 24

Напомним, что в нынешнем сезоне украинский голкипер защищает цвета "Вальядолида", за который он не сыграл еще ни одного матча в чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за отсутствия игровой практики Андрей Лунин может быть отозван из аренды в "Вальядолиде" и отправлен в другую команду.

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