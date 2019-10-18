Сборная Украины установила исторический рекорд в отборе Евро-2020

Сборная Украины по футболу с рекордным для себя показателем завершит отборочный цикл чемпионата Европы-2020.

На данный момент, после семи туров группового этапа квалификации, команда Андрея Шевченко набрала 19 очков из 21 возможного и гарантировала себе выход в финальную часть Евро-2020, заняв первое место в группе.

Сборная Украины установила супердостижение Фото Павла Кубанова

Это лучший показатель в истории отборочных турниров сборной Украины. Предыдущий рекорд был установлен в отборе чемпионата мира-2010, в котором украинцы набрали 70% очков из возможных, что, однако, не помогло им пройти в финальную часть мундиаля.

Что касается текущей кампании, то даже если украинцы проиграют сербам в заключительном туре, показатель составит 79,17%. В случае победы он увеличится до 91,67%.

ffu.ua

Отметим, что "сине-желтые" только раз потеряли очки в этой стадии, сыграв вничью с Португалией на выезде (0:0). Таким образом, национальная команда набрала на данный момент 90,48% возможных очков.

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