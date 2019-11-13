Сборная России объявила бойкот перед матчем отбора Евро-2020: спортивные итоги 12 ноября

Сборная России по футболу угодила в скандал перед матчем отбора Евро-2020, а капитан "Шахтера" Тайсон сделал громкое заявление.

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Кроме того, украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед рассказала о приставаниях мужчин. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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