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13 ноября • обновлено в 10:36
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Сборная России объявила бойкот перед матчем отбора Евро-2020: спортивные итоги 12 ноября

3.4т
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Сборная России по футболу угодила в скандал перед матчем отбора Евро-2020, а капитан "Шахтера" Тайсон сделал громкое заявление.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 12 ноября.

Кроме того, украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед рассказала о приставаниях мужчин. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Евро-2020 Лига чемпионов
Персона
Тайсон
Теги
ФК Шахтер сборная России по футболу ФК Динамо Киев
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Напрасно: на такой форме не видны следы от гнилых помидоров.
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