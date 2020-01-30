"Сатанинская злоба": жена тренера "Зенита" раскритиковала современную Россию

Супруга главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна жестко прошлась по современной России.
Анна раскритиковала законы в стране, вспомнила о чиновниках и призналась, что ей боязно за будущее ее детей.
"Мы живем в жестоком и несправедливом мире, где старики, положившие жизни за нашу страну, влачат жалкое, нищенское существование. Где одни умирают от голода и холода, а другие используют частную авиацию на государственные бюджеты, чтобы транспортировать собачек на выставку в Европу. Где незаменимых врачей, спасших десятки, сотни детских жизней увольняют с работы, потому что они мешают кому-то зарабатывать", – написала она на своей странице в социальной сети Instagram.
Мы живем в жестоком и несправедливом мире, где ни в чем не повинные дети страдают из-за безответственности родителей, попадая в приюты и детские дома. Где у матери могут навсегда отобрать детей, если их отец влиятельный человек. Где старики, положившие жизни за нашу страну, влачат жалкое, нищенское существование. Где одни умирают от голода и холода, а другие используют частную авиацию на государственные бюджеты, чтобы транспортировать собачек на выставку в Европу. Где мать вынуждена наблюдать смерть своего ребёнка, потому что нет денег на сложную операцию, а кто-то жжет украденную казну до приезда оперативников, чтоб смягчить степень условного наказания. Где невиновный человек может оказаться под стражей на много лет по ложному обвинению просто потому, что он перешёл кому-то дорогу. Где незаменимых врачей, спасших десятки, сотни детских жизней увольняют с работы, потому что они мешают кому-то зарабатывать. В этом мире опасно выражать своё мнение, нужно молчать и соглашаться со всем, что происходит. Делать вид, что мы слепые и глухие. Иногда молчать становится невозможно. Потому что страшно за будущее наших детей. Правосудия нет. Нет справедливости. Есть жестокая машина, закатывающая в асфальт всех кто оказался неугоден. Там нет места прощению, милосердию и любви. Есть только сатанинская злоба, зависить и желание мстить. Желание показать кто тут главный. К сожалению, это наша реальность. Но последнее слово все равно остаётся за Богом.
"Иногда молчать становится невозможно. Потому что страшно за будущее наших детей. Правосудия нет. Нет справедливости. Есть жестокая машина, закатывающая в асфальт всех, кто оказался неугоден. Там нет места прощению, милосердию и любви. Есть только сатанинская злоба, зависть и желание мстить. Желание показать, кто тут главный", – резюмировала Анна.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал о своих выступлениях в России.
У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!