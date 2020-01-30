"Сатанинская злоба": жена тренера "Зенита" раскритиковала современную Россию

Супруга главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна жестко прошлась по современной России.

Анна раскритиковала законы в стране, вспомнила о чиновниках и призналась, что ей боязно за будущее ее детей.

"Мы живем в жестоком и несправедливом мире, где старики, положившие жизни за нашу страну, влачат жалкое, нищенское существование. Где одни умирают от голода и холода, а другие используют частную авиацию на государственные бюджеты, чтобы транспортировать собачек на выставку в Европу. Где незаменимых врачей, спасших десятки, сотни детских жизней увольняют с работы, потому что они мешают кому-то зарабатывать", – написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

"Иногда молчать становится невозможно. Потому что страшно за будущее наших детей. Правосудия нет. Нет справедливости. Есть жестокая машина, закатывающая в асфальт всех, кто оказался неугоден. Там нет места прощению, милосердию и любви. Есть только сатанинская злоба, зависть и желание мстить. Желание показать, кто тут главный", – резюмировала Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал о своих выступлениях в России.

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