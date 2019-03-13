Самый результативный: Зинченко покорилось новое достижение в "Манчестер Сити"

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко благодаря удачной игре в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шальке" возглавил список самых полезных защитников английского клуба.

Наш соотечественник, который выступает на неродной для себя позиции левого бека, в поединке против команды Евгения Коноплянки записал на свой счет голевую передачу. Это действие стало шестым результативным для Зинченко в нынешнем сезоне. Александр провел в составе "горожан" 20 матчей, записав на свой счет один забитый мяч и пять ассистов, подсчитал сайт zbirna.com.

Евгений Коноплянка против Александра Зинченко

Таким образом, по системе "гол+пас" украинец набрал уже шесть очков. Кроме того, он вошел в число девяти лучших ассистентов команды.

Напомним, "Манчестер Сити" поиздевался над "Шальке", выиграв дуэль 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом - 10:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко был признан лучшим футболистом "Манчестер Сити" в феврале.

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