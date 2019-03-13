МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Самый результативный: Зинченко покорилось новое достижение в "Манчестер Сити"

2.1тЧитать материал на украинском

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко благодаря удачной игре в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шальке" возглавил список самых полезных защитников английского клуба.

Наш соотечественник, который выступает на неродной для себя позиции левого бека, в поединке против команды Евгения Коноплянки записал на свой счет голевую передачу. Это действие стало шестым результативным для Зинченко в нынешнем сезоне. Александр провел в составе "горожан" 20 матчей, записав на свой счет один забитый мяч и пять ассистов, подсчитал сайт zbirna.com.

Новости
Как "Манчестер Сити" Зинченко уничтожил "Шальке" Коноплянки: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Коноплянка против Александра Зинченко

Евгений Коноплянка против Александра Зинченко

Таким образом, по системе "гол+пас" украинец набрал уже шесть очков. Кроме того, он вошел в число девяти лучших ассистентов команды.

Напомним, "Манчестер Сити" поиздевался над "Шальке", выиграв дуэль 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом - 10:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко был признан лучшим футболистом "Манчестер Сити" в феврале.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Темы
Чемпионат АнглииЛига чемпионов
Персона
Александр Зинченко
Тег
ФК Манчестер Сити
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pooh Vini
Pooh Vini
Один из девяти лучших ассистентов в команде. Приятно слышать,но в команде 11 человек и минус вратарь. В целом -успехов ему и побед !?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения