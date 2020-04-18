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18 апреля • обновлено в 11:05
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Самый курьезный гол в истории футбола: в сети вспомнили матч "Шальке" - "Байер"

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18 апреля исполнилось 16 лет самому курьезному голу в чемпионате Германии по футболу в Бундеслиге.

Вратарь "Байера" Ханс-Йорг Бутт, который являлся штатным пенальтистом в команде, забил гол, но праздновал слишком долго. Футболист "Шальке" Майк Ханке успел разыграть мяч с центра поля и вторым ударом отправить кожаную сферу четко в пустые ворота, шокировав добегающего голкипера.

Несмотря на такой привоз от вратаря, "Байер" победил со счетом 3:2.

Отметим, что за карьеру с пенальти Бутт забил 26 мячей в Бундеслиге, а также три мяча в Лиге чемпионов, причём все три — "Ювентусу", выступая при этом за разные клубы — "Гамбург", "Байер" и "Баварию". Дважды в форме "Старой синьоры" от Бутта "пострадал" Джанлуиджи Буффон и однажды — Эдвин ван дер Сар.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный эпизод произошел в матча второй по силе лиге Германии между командами "Унион Берлин" и "Гройтер Фюрт". В одном из моментов арбитр Бибиана Штайнхаус случайно стала ассистентом в голевой атаке

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат Германии
Место
Германия
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