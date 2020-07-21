Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду установил уникальное достижение в истории футбола, отличившись двумя голами в ворота "Лацио" в 34-м туре Серии А.

Португалец открыл счет в матче ударом с пенальти и стал первым игроком, которому удалось забить 50 голов в чемпионатах Англии (за "Манчестер Юнайтед"), Испании ("Реал") и Италии. Ему также удалось забить полсотни мячей за наименьшее количество поединков – 61.

Кроме того, Криштиану Роналду забил свой 12-й гол с пенальти в нынешнем сезоне, повторив рекорд Джузеппе Синьори в сезоне 1994/95.

Благодаря дублю португальца "Ювентус" сумел одолеть "Лацио" и увеличить отрыв от второго места до восьми очков за четыре тура до финиша.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее форвард "Барселоны" Лионель Месси установил уникальное достижение в чемпионате Испании.