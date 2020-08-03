Рестарт Лиги Европы: календарь, расписание, сетка плей-офф

Уже в среду, 5 августа". возобновляется розыгрыш Лиги Европы-2019/20.

В связи с пандемией коронавирусу и остановкой турнира УЕФА принял решение доиграть его в формате "Финала восьми". При этом 1/8 финала разбита на шесть двухматчевых противостояний и два одноматчевых.

На этой стадии Украину представляет донецкий "Шахтер", который в первой встрече обыграл на выезде "Вольфсбург" – 1:2. Теперь "горняки" примут соперника в Киеве на НСК "Олимпийский" и в случае успеха выйдут в четвертьфинал.

Вашему вниманию расписание завершения сезона в Лиге Европы.

Лига Европы

1/8 финала. Ответные матчи

5 августа (среда)

19:55. "Шахтер" – "Вольфсбург" (после первого матча – 2:1)

19:55. "Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир" (после первого матча – 0:1)

22:00. "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК (после первого матча – 5:0.

6 августа (четверг)

19:55. "Байер" – "Рейнджерс" (после первого матча – 3:1)

22:00. "Базель" – "Айнтрахт" (после первого матча – 3:0)

22:00. "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос" (после первого матча – 1:1)

1/8 финала. Из одного матча в Германии

5 августа (среда)

22:00. "Интер" – "Хетафе"

6 августа (четверг)

19:55. "Севилья" – "Рома"

1/4 финала. Из одного матча в Германии

10 августа (понедельник)

22:00. "Интер"/"Хетафе" – "Рейнджерс"/"Байер"

22:00. ЛАСК/МЮ – "Истанбул"/"Копенгаген"

11 августа (вторник)

22:00. "Олимпиакос"/"Вулверхэмптон" – "Севилья"/"Рома"

22:00. "Вольфсбург"/"Шахтер" – "Айнтрахт"/"Базель"

1/2 финала. Из одного матча в Германии

16 августа (воскресенье)

22:00. ЛАСК/МЮ/"Истанбул"/"Копенгаген" – "Олимпиакос"/"Вулверхэмптон"/"Севилья"/"Рома"

17 августа (понедельник)

22:00. "Вольфсбург"/"Шахтер"/"Айнтрахт"/"Базель" – "Олимпиакос"/"Вулверхэмптон"/"Севилья"/"Рома"

Финал в Кельне

21 августа (пятница)

22:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали донецкий "Шахтер" аутсайдером ответного матча Лиги Европы с "Вольфсбургом".