Рекордный трансфер: "Динамо" продаст звездного легионера

Киевское "Динамо" договорилось о переходе полузащитника Дерлиса Гонсалеса в парагвайскую "Олимпию". Стоимость трансфера станет рекордной в истории местного футбола.

Как сообщает агентство Versus, столичный клуб получил финальное предложение о покупке легионера – 5 миллионов долларов за 50% прав на футболиста. Команды сумели договориться о способе платежа, что являлось главной преградой для трансфера Гонсалеса в "Олимпию". Игрок подпишет с командой контракт на пять лет.

Дерлис Гонсалес Динамо Киев от Шурика

Отметим, что парагвайский футболист перешел в "Динамо" в 2015 году из швейцарского "Базеля" за 9,4 миллиона евро. Последние два сезона он провел в аренде в бразильском "Сантосе".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевскому клубу удалось избавиться от скандального легионера Жерсона Родригеса, который перешел в турецкую Суперлигу.

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