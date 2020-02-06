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7 февраля • обновлено в 08:31
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Рекордный трансфер: "Динамо" продаст звездного легионера

5.2т
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Киевское "Динамо" договорилось о переходе полузащитника Дерлиса Гонсалеса в парагвайскую "Олимпию". Стоимость трансфера станет рекордной в истории местного футбола.

Как сообщает агентство Versus, столичный клуб получил финальное предложение о покупке легионера – 5 миллионов долларов за 50% прав на футболиста. Команды сумели договориться о способе платежа, что являлось главной преградой для трансфера Гонсалеса в "Олимпию". Игрок подпишет с командой контракт на пять лет.

Дерлис Гонсалес

Дерлис Гонсалес

Динамо Киев от Шурика

Отметим, что парагвайский футболист перешел в "Динамо" в 2015 году из швейцарского "Базеля" за 9,4 миллиона евро. Последние два сезона он провел в аренде в бразильском "Сантосе".

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Как сообщал OBOZREVATEL, киевскому клубу удалось избавиться от скандального легионера Жерсона Родригеса, который перешел в турецкую Суперлигу.

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Тема
Трансферы
Персона
Дерлис Гонсалес
Тег
ФК Динамо Киев
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. []Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! --- https://shorturl.ca/poyas
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