"Реал" с треском проиграл в чемпионате Испании: видеообзор

Мадридский "Реал" потерпел унизительное поражение в шестом туре чемпионата Испании, уступив на выезде "Севилье". Подопечные Хулена Лопетеги не справились с соперником, пропустив в свои ворота три безответных мяча.

Уже на 17-й минуте встречи хозяева организовали быструю контратаку, которую расчетливым ударом метров с девяти завершил Андре Силва. Португалец стал автором и второго забитого мяча, когда поразил пустые ворота бельгийского голкипера "Реала" Тибо Куртуа на 21-й минуте.

А перед самым перерывом Виссам Бен Йеддер, избежав офсайда, расстрелял ворота соперника с пяти метров. У "сливочных" был целый тайм на то, чтобы исправить ситуацию, однако им не удалось даже организовать гол престижа.

Отметим, что поражение в шестом туре Примеры потерпела и каталонская "Барселона", которая уступила на выезде клубу украинского вратаря Андрея Лунина "Леганесу". Таким образом, в турнирной таблице испанского первенства установилось двоевластие – "Барселона" и "Реал", набрав по 13 очков, делят первое место.

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