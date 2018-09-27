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"Реал" с треском проиграл в чемпионате Испании: видеообзор

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Мадридский "Реал" потерпел унизительное поражение в шестом туре чемпионата Испании, уступив на выезде "Севилье". Подопечные Хулена Лопетеги не справились с соперником, пропустив в свои ворота три безответных мяча.

Уже на 17-й минуте встречи хозяева организовали быструю контратаку, которую расчетливым ударом метров с девяти завершил Андре Силва. Португалец стал автором и второго забитого мяча, когда поразил пустые ворота бельгийского голкипера "Реала" Тибо Куртуа на 21-й минуте.

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А перед самым перерывом Виссам Бен Йеддер, избежав офсайда, расстрелял ворота соперника с пяти метров. У "сливочных" был целый тайм на то, чтобы исправить ситуацию, однако им не удалось даже организовать гол престижа.

Отметим, что поражение в шестом туре Примеры потерпела и каталонская "Барселона", которая уступила на выезде клубу украинского вратаря Андрея Лунина "Леганесу". Таким образом, в турнирной таблице испанского первенства установилось двоевластие – "Барселона" и "Реал", набрав по 13 очков, делят первое место.

"Реал" с треском проиграл в чемпионате Испании: видеообзор

Как сообщал OBOZREVATEL, туринский "Ювентус" установил феноменальный рекорд в чемпионате Италии.

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Тема
Чемпионат Испании
Место
ИспанияСевилья
Объекты
Реал МадридФК Севилья
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