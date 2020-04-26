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26 апреля • обновлено в 13:19
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"Реал" из-за коронавируса принял радикальное решениие по Лунину

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Мадридский "Реал" принял решение сделать голкипера сборной Украины по футболу Андрея Лунина вторым вратарем команды в следующем сезоне вместо Альфонса Ареоля, находящемся в аренде в ПСЖ.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

@fan_andreylunin

Как сообщает AS со ссылкой на свои источники, такой шаг королевской команды обусловлен финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Возвращение Лунина из аренды из "Овьедо" вместо Ареоля позволит "сливочным" сэкономить более миллиона евро на зарплате второго вратаря. Зарплата француза составляет 2,7 млн евро в год. Лунина приблизительно 1,35 млн евро в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский голкипер доволен переходом в "Овьедо", поскольку получает в клубе постоянную игровую практику.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Трансферы
Персона
Андрей Лунин
Место
Испания
Тег
Реал Мадрид
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