"Увидел львов": Шевченко оценил победу над Португалией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков, которые заполнили НСК "Олимпийский" в матче отбора Евро-2020 с Португалией.

По мнению наставника "желто-синих", именно поддержка стадиона позволила его команде удержать победный счет после того, как арбитр удалил с поля полузащитника Тараса Степаненко.

"Очень счастлив, и очень благодарен трибунам. Думаю, стадион дал сегодня нужный импульс, когда мы играли в меньшинстве. Сегодня на поле я увидел настоящих львов, и очень благодарен ребятам за тот футбол, в который мы сыграли. Вот наконец-то виден результат нашей работы за три года", – приводит слова Шевченко корреспондент OBOZREVATEL.

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Кроме того, рулевой украинской сборной отдал должное сопернику. "Хочу поблагодарить Португалию за тот классный футбол, который они сегодня показали. Зрителям было приятно, а для нас играть с такой командой на равных – вдвойне приятно. Также хочу сказать – я сдержал свое обещание вывести сборную на Евро", – заявил Шева.

Он также отметил игру подопечных до перерыва, когда хозяева не дали ни единого шанса сопернику. "Мы играли дома, и первый тайм вообще провели великолепно. И наконец-то мы забили со стандарта – первый раз в отборе, если не ошибаюсь. Наконец-то работа дала плоды, после всех этих "бессонных ночей", – резюмировал тренер украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты сборной Украины устроили феерическое празднование с фанатами на переполненном НСК "Олимпийский" после выхода на Евро-2020.

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