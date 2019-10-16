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16 октября • обновлено в 17:15
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"Девчонка": Леоненко посмеялся над Ярмоленко после матча с Португалией

1.8т Читать материал на украинском

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко прокомментировал победу сборной Украины над Португалией в квалификации Евро-2020.

Андрей Ярмоленко в матче с Португалией

Андрей Ярмоленко в матче с Португалией

dynamo.kiev.ua

"Первый гол пришел со "стандарта". Второй мяч придумал Миколенко. Это не заслуга Ярмоленко, которого я, конечно, тоже поздравляю. Но я ему хочу дать совет — не надо быть девчонкой. Ну это я образно. Просто не понимаю, как он убивался в предыдущих матчах, когда не забивал! Ну что это такое? Не забил — забыл, играй дальше! Зачем уходить в себя? Думай об игре. А сейчас футболисты сразу выкладывают свои синяки и ссадины в интернет, Instagram или что там еще?" - заявил Леоненко в интервью газете "Спорт-Экспресс".

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Темы
Евро-2020 Украина - Португалия
Персоны
Виктор Леоненко Андрей Ярмоленко
Тег
Сборная Украины по футболу
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