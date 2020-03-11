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12 марта • обновлено в 01:20
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ПСЖ - Боруссия: видеообзор матча Лиги чемпионов

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Французский ПСЖ при пустых трибунах в Париже смог обыграть "Боруссию" и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Два гола были забиты в первом тайме. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор встречи.

ПСЖ Франция – "Боруссия" Д Германия 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 28 Неймар, 2:0 – 45 Бернат.

ПСЖ – Навас, Керер, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, Паредес (Куасси, 90), Ди Мария (Курзава, 79), Сарабия (Мбаппе, 64), Гуйе, Неймар, Кавани.

Боруссия Д – Бюрки, Хуммельс, Пишчек, Загаду, Хакими (Гетце, 87), Джан, Геррейру, Санчо, Витцель (Рейна, 71), Азар (Брандт, 69), Холанд.

Предупреждения: Холанд (16), Хуммельс (61), Бернат (68), Неймар (90), Ди Мария (90), Маркиньос (90), Мбаппе (90).

Удаление: Джан (89).

Первый матч – 1:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первых матчах 1/8 финала "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), а "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1).

Отметим, что во вторник, 10 марта определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Место
Франция Париж
Теги
ПСЖ Боруссия Дортмунд
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