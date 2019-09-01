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Поветкин зашел в раздевалку к Ломаченко, где столкнулся с Усиком - опубликовано видео

7.2т Читать материал на украинском

Знаменитый российский супертяж Александр Поветкин после своего боя с британцем Хьюи Фьюри зашел в раздевалку к Василию Ломаченко, где столкнулся с другим украинцем - Александром Усиком.

Русский Витязь и экс-абсолютный чемпион в тяжелом весе некоторое время серьезно общались друг с другом. По выражению лиц боксеров было заметно, что они обсуждают совсем не завершившийся вечер бокса на О2 Арене.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Новости
Усик отжег в ринге в прямом эфире после боя Ломаченко - опубликовано видео

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл прошел в Лондоне на О2 Арене и закончился победой нашего соотечественника по очкам. В 11-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя .

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Персоны
Александр Усик Александр Поветкин Василий Ломаченко
Место
Англия Лондон
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
занятно...Усик явно был не доволен...Василий видимо тоже...
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