Поветкин зашел в раздевалку к Ломаченко, где столкнулся с Усиком - опубликовано видео

Знаменитый российский супертяж Александр Поветкин после своего боя с британцем Хьюи Фьюри зашел в раздевалку к Василию Ломаченко, где столкнулся с другим украинцем - Александром Усиком.

Русский Витязь и экс-абсолютный чемпион в тяжелом весе некоторое время серьезно общались друг с другом. По выражению лиц боксеров было заметно, что они обсуждают совсем не завершившийся вечер бокса на О2 Арене.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл прошел в Лондоне на О2 Арене и закончился победой нашего соотечественника по очкам. В 11-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя .

О спорте и не только – в нашем Instagram!